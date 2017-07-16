Экс-глава горсовета Керчи начала работу в пресс-службе оператора Керченской переправы – СМИ

Экс-глава российского городского совета Керчи Лариса Щербула начала работу в пресс-службе оператора Керченской переправы ООО «Морская дирекция». Об этом сообщает городской сайт новостей.

По информации СМИ, Щербула работает в новой должности уже около недели, однако, как сообщили сотрудники организации, на рабочем месте экс-главу горсовета еще не видели.

На официальном сайте ООО «Морская дирекция» нет информации относительно назначения Ларисы Щербулы.

Глава подконтрольного Кремлю керченского городского совета Лариса Щербула 23 июня подала в отставку.

В Керчи в субботу, 17 июня, местные коммунисты провели митинг против коррупции и потребовали отставки главы подконтрольного Кремлю керченского городского совета Ларисы Щербулы.

На заседании подконтрольного Кремлю Керченского городского суда, на котором рассматривали дело бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, подозреваемого во взятке, свидетель обвинения 7 июня заявил, что вел переговоры по поводу взятки с нынешней главой Керченского городского совета Ларисой Щербулой. Предприниматель Николай Рудый заявил суду, что позднее Щербула попросила Писарева взять эти деньги у предпринимателя.

Лариса Щербула не комментировала судебное слушание и свое участие в расследовании дела Сергея Писарева. На заседание суда 7 июня Щербула не явилась, вместо этого она уехала в Севастополь на совещание по строительству парка «Патриот».

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.