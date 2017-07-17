В Нидерландах откроется мемориал жертвам катастрофы МН17

Более двух тысяч родственников жертв катастрофы самолета рейса МН17 в небе над Донбассом соберутся в Нидерландах 17 июля, в третью годовщину трагедии. Участники церемонии откроют мемориал, посвященный их близким.

Инициаторы открытия памятного места называют его «живым мемориалом» – всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима присоединятся на этом мероприятии к другим официальным лицам в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме. Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 года самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. К числу подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».