Россия: видеоблогеры требуют исключить «ловца покемонов» Соколовского из списка экстремистов

Российские видеоблогеры обратились к депутатам Государственной думы России с требованием исключить из списка экстремистов условно осужденного за оскорбление чувств верующих «ловца покемонов» Руслана Соколовского. Видеообращение опубликовали на YouTube-канале блогера Данилы Поперечного.

Авторы обращения также потребовали внести изменения в статью об экстремизме. По их мнению, ее формулировка настолько размыта, что террористом может стать как «ультраправый нацист-убийца, так и видеоблогер, который просто пошутил про Коран». Кроме того, они добиваются права для любого гражданина России законодательно обжаловать попадание в этот список.

За исключение Соколовского из списка причастных к терроризму и экстремизму высказались такие блогеры, как Николай Соболев, Ильдар Хабибуллин, Елена Шейдлина, Дмитрий Сыендук, Федор Нечитайло, ЛиКей, Евгений Попадинец и Эльдар Джарахов.

О том, что блогер Руслан Соколовский внесен в список экстремистов, стало известно 14 июля. Данные из перечня рассылаются в финансовые организации для блокировки счетов лиц, находящихся в нем.

В апреле суд приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. В начале июля срок был сокращен до двух лет и трех месяцев.