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Порошенко почтил память погибших пассажиров рейса МН17

Президент Украины Петр Порошенко (п) и посол Нидерландов чтят память жертв катастрофы, архивное фото, 21 июля 2014 года, Киев

Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших пассажиров рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года. Об этом говорится в сообщении на его странице в Фейсбуке.

«Страшная трагедия, которая невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас. Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России», – заявил президент.

Порошенко отметил, что свою ответственность видит в том, чтобы «доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления». По словам Порошенко, именно поэтому в первые дни после трагедии он принял решение о передаче расследования Нидерландам.

Президент Украины поддержал также решение о рассмотрении дела о катастрофе МН17 в суде в Нидерландах. «Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь. Это наш общий долг перед памятью тех, чье биение сердец ровно три года назад оборвала российская ракета», – подчеркнул украинский президент.

Страны, представители которых входят в Объединенную следственную группу, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах. Об этом 5 июля сообщил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

В Объединенную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. В числе подозреваемых, согласно докладу, около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».

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