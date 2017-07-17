Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших пассажиров рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года. Об этом говорится в сообщении на его странице в Фейсбуке.

«Страшная трагедия, которая невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас. Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России», – заявил президент.

Порошенко отметил, что свою ответственность видит в том, чтобы «доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления». По словам Порошенко, именно поэтому в первые дни после трагедии он принял решение о передаче расследования Нидерландам.

Президент Украины поддержал также решение о рассмотрении дела о катастрофе МН17 в суде в Нидерландах. «Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь. Это наш общий долг перед памятью тех, чье биение сердец ровно три года назад оборвала российская ракета», – подчеркнул украинский президент.

Страны, представители которых входят в Объединенную следственную группу, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах. Об этом 5 июля сообщил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

В Объединенную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. В числе подозреваемых, согласно докладу, около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».