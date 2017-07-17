В Крыму ежедневно фиксируют более полусотни возгораний травы

Ежедневно в Крыму фиксируют более 50 фактов возгорания сухой растительности. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС России.

«С целью выявления очагов природных пожаров на территории республики Крым сотрудниками МЧС организовано регулярное патрулирование мест горно-лесных массивов, территорий примыкающих к лесам, лесопарковым зонам», – отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что с Крыму с 17 по 19 июля «ожидается чрезвычайная пожароопасность».

Крымские спасатели отмечают, что «в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях».