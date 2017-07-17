В аннексированном Севастополе вирус-вымагатель Petya.A «атаковал» серверы электронного документооборота российского правительства города. Об этом сообщает информагетство «РИА Новости Крым» со ссылкой на подконтрольного Кремлю руководителя управления информатизации и связи Севастополя Дениса Тимофеева.

«В пятницу (14 июля – КР) на нас проводилась атака – вирус Petya. В обеденное время атаковал наши серверы, но ничего не получилось. Проблема была локализована. Данные не пропали», – отметил Тимофеев.

По его словам, сейчас специалисты управления проводит расследование инцидента.

«Я склоняюсь, что случайно нас зацепили несколько писем (с вирусом – КР). Проверка покажет», – добавил Тимофеев.

3 июля в Севастополе медицинская компания «Инвитро» сообщила, что подверглась атаке вируса Petya.А, который блокирует работу компьютеров, и не может выдавать результаты анализов.

27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаке сообщили и в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле.

В Германии была «поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге», сообщал телеканал ARD. В России под атакой оказалась государственная корпорация «Роснефть». 28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были столь значительными.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают. Похожим образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах.