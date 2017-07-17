Российское следствие в аннексированном Крыму пресекает контакты и «не хочет коммуницировать» с семьей похищенного на полуострове в 2016 году члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Об этом Крым.Реалии рассказала правозащитник, координатор общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева.

«Следователи практически не дают данных родным, несмотря на то, что семья пытается постоянно контактировать. Последнее время следователь перестал и трубку брать на звонки от отца Эрвина. Дело сложное по той причине, что уже были собраны все данные о том, кто и как похитил Эрвина, но расследование не движется, и это связано с нежеланием следствия», – отметила Ташева.

Она добавила, что эффективным инструментом давления на российские службы может стать максимальное разглашение информации, в том числе на международных площадках.

Так, активисты намерены рассказать об исчезновении Ибрагимова в рамках встречи рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям Совета ООН по правам человека.

Кроме того, общественная инициатива «КрымSOS» готовит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по факту исчезновения Ибрагимова.

Сегодня, 17 июня, Эрвину Ибрагимову исполнилось 32 года. В этот день год назад возле дома похищенного крымские татары провели дуа (молебен), тогда поддержать семью пришли около 300 человек.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.