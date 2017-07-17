В Севастополе легально работают около тысячи такси – власти

В Севастополе выдали 1029 разрешений на осуществление деятельности легковых такси. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города.

«Стоимость разрешения на один легковой автомобиль – 1500 рублей (около 650 гривен – КР). Срок его действия – 5 лет. Рассчитываем, что выдача такого количества разрешений позволит полностью удовлетворить потребность жителей и гостей города в этом виде транспорта», – заявил глава департамента транспорта российского правительства Севастополя Игорь Титов.

По его словам, на сегодняшний день проводятся рейды по выявлению нарушений нелегальной деятельности такси.

«Для водителей, зарегистрировавших свою деятельность, предусмотрены поощрительные меры. Так, легальные такси включены в перечень транспорта, которому разрешен подвоз и вывоз пассажиров при частичном перекрытии дорожного движения во время массовых мероприятий. Им также разрешено движение по выделенным для общественного транспорта полосам. При формировании единого парковочного пространства на территории города будут предусмотрены места для остановки такси», – добавил Титов.

В конце 2016 года сообщалось, что российские правоохранительные органы в Крыму усилили контроль за работой местных такси. Операция российской госавтоинспекции под условным названием «Такси» сократила количество нелегальных перевозчиков.

Тогда сообщалось, что стоимость пакета разрешительных документов, а также уплата налогов обойдется в сумму около 20-25 тысяч рублей в год.