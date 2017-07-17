Согласно российскому законодательству, заключенным положены встречи с родными, поэтому ограничений для свидания украинского политзаключенного Олега Сенцова и его матери Людмилы в колонии (Якутия, Россия), где сейчас удерживают Сенцова, быть не должно. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

«Ему положено определенное свидание. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом (России – КР), у нас есть свидания, и родственникам их предоставляют, каких-либо ограничений я здесь не вижу. Единственное, если Олега там, например, наказали, он находится в изоляторе или каким-либо иным образом нарушает правила, порядок колонии, то могут быть ограничения. Но по закону ему положено свидание с родственниками, поддержание социальных связей», – отметил адвокат.

Один из лидеров крымских татар Ильми Умеров 14 июня посетил мать режиссера Олега Сенцова Людмилу. Женщина сообщила, что хотела бы побывать на встрече с сыном, однако, «это очень дорого». Активисты взялись помочь в организации встречи, в случае, если такой договоренности удастся достигнуть с администрацией колонии.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.