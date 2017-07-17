Рейтинг узнаваемости российского оппозиционера Алексея Навального после организованных им 12 июня акций протеста против коррупции властей России остался на уровне марта этого года – 55 процентов, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Практически не изменилось количество респондентов, которые поддерживают акции протеста, организованные Навальным в России. В марте их одобряли 38 процентов россиян, сейчас такого мнения придерживаются 39 процентов опрошенных. Также примерно треть респондентов считают, что Навальный действует в интересах Запада. В марте подобное мнение разделяли 28 процентов. Эти изменения находятся в рамках статистической погрешности.

Количество тех, кто считает, что Навальный действует в интересах определенной группы лиц во власти, выросло на четыре процента – до 21. При этом процент людей, уверенных, что Навальный расследует коррупцию в интересах России, остался неизменным. Так думают 12 процентов россиян.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что митинги оппозиции нужны только «для решения личных вопросов в целях саморекламы».

26 марта и 12 июня во десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Демонстранты требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьера России Дмитрия Медведева. В ходе этих акций полиция задержала более трех тысяч человек, в том числе и самого Навального.

Алексей Навальный ранее заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.