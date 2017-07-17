Активисты в России вновь готовят пикеты в поддержку крымских татар

Активисты инициативной группы «Стратегия-18» в российском Санкт-Петербурге готовят серию одиночных пикетов в поддержку крымских татар. В этот раз участники акции намерены через информационные плакаты рассказать о реакции на действия России в аннексированном Крыму со стороны международного сообщества. Об этом Крым.Реалии рассказала представитель пресс-службы движения «Солидарность», участники которого входят в инициативную группу «Стратегия-18», Ольга Смирнова.

«Мне кажется уместным обратить внимание на прошлые решения международных правозащитных организаций на ситуацию с правами человека в Крыму... Стоит сейчас обратить внимание на то, как мы выглядим снаружи. Как это все выглядит нецивилизованно, как это все выглядит вопиюще со стороны европейской культуры. С точки зрения европейской политической культуры, мы выглядим как дикари, и на это стоит обратить внимание», – указала активист.

Традиционно 18 числа активисты готовятся выйти на Невский проспект с плакатами и лозунгами.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.