Полозов: в митинге 26 февраля участвовали частные военизированные компании

В митинге возле Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года принимали участие представители частных военизированных компаний. Об этом 16 июля в видекомментарии в перерыве суда по «делу Чийгоза» сообщил российский адвокат Николай Полозов.

Видеообращение опубликовал на своей странице в Фейсбуке активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.

По его словам, за день до ареста и в день ареста Чийгоза сотрудниками полиции и ФСБ России в Крыму в адрес следователя направлялись документы об оперетивно-розыскных мероприятиях, в которых содержалась недостоверная информация об Ахтеме Чийгозе.

«Особый интерес вызывает документ, направленный из Севастополя, в котором указано, что в событиях 26 февраля 2014 года принимали участие две организации из города Севастополя: одна из них – частная военная компания «Черное море», вторая военизированная организация – «Терское козачество Севастополя». Таким образом, мы можем констатировать факт, что в событиях 26 февраля принимали участие военнослужащие и частные военные компании», – заявил Полозов.

Он добавил, что «в материалах дела отсутствует какая-либо информация о том, что следователь пытался расследовать эти обстоятельства. Он не стал придавать этому значения, поскольку это «явно не укладывается в логику обвинения».

По словам адвоката, во время судебного заседания также исследовали подписные листы в поддержку Ахтема Чийгоза, собранные с различных регионов Крыма.

«Всего было исследовано порядка 50 страниц, на которых имеется несколько сотен подписей людей, и все это свидетельствует о широкой поддержке и авторитете Чийгоза среди жителей Крыма», – резюмировал Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.