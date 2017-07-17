Президент Польши одобрил изменения в закон о сносе памятников советской эпохи

Президент Польши Анджей Дуда одобрил 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Этот закон предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе Красной армии. Об этом говорится в сообщении на сайте польского президента.

Сейм Польши одобрил изменения в закон 22 июня.

В обновленном законе указано, что памятники «не могут почтить память лиц, организаций, событий или дат, которые символизируют коммунизм или другой тоталитарный строй». К ним относятся памятники, расположенные на кладбищах или на территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируемые в научных целях, как произведение искусства, а также памятники, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Сооружения, не относящиеся к этим категориям, польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления в силу изменений в закон.

На территории Польши, по разным оценкам, расположены 469 таких объектов, из них 250 – посвященные Красной армии.