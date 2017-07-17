В аэропорту Симферополя отрицают «атаку» птиц на самолет «Уральских авиалиний»

Сообщения о повреждении лайнера российской компании «Уральские авиалинии» в результате столкновения со стаей птиц после приземления в аэропорту Симферополя не соответствуют действительности. Об этом «РИА Новости Крым» заявил заместитель гендиректора по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

«Информация о якобы имевшем место столкновении птиц с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Симферополя не соответствует действительности», – сказал Лаптев.

Он отметил, что после приземления и в ходе руления экипаж о столкновении с птицами не сообщал. При этом после стандартной процедуры послеполетного осмотра на фюзеляже действительно были обнаружены следы столкновения с птицами.

«Однако этап, на котором это произошло, не установлен – это могло произойти и в аэропорту Кемерово, и Ростова-на-Дону. Это зафиксировано также в показаниях экипажа, который позднее проследовал по маршруту руления. В отчете отмечено, что следов птиц на маршруте не обнаружено», – добавил Лаптев.

Он также заверил, что в аэропорту выполняют необходимые меры, обеспечивающие орнитологическую безопасность.

Утром 17 июля в российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что накануне вечером стая птиц врезалась в ее самолет в тот момент, когда он приземлился в аэропорту Симферополя и уже катился по полосе. Из-за этого наблюдались задержки рейсов авиакомпании.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.