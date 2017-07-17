Тренер: «Таврия» выполняет задачу – идет от аматоров к Премьер-лиге

Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» последовательно выполняет поставленную задачу – «дойти до Премьер-лиги». Таким настроением после победы в первом матче Второй профессиональной лиге Украины, поделился с Крым.Реалии тренер клуба Сергей Шевченко.

«У нас одна задача с самого создания проекта – начать с аматоров, потом Вторая лига, Первая лига и в Премьер. Ребята старались в первом матче волновались, для некоторых – это первый профессиональный опыт на стадионе такого уровня, для меня это родной стадион, я там пять лет играл, много там знакомых. Надо нам укрепляться, чтобы смотреть в будущее и решать наши задачи», – сказал тренер.

Следующий матч ФК «Таврия» проведет на домашнем стадионе (временно играют в Новой Каховке) 22 июля с командой «Ингулец 2».

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. 21 июня 2017 года клуб аттестован для участия во Второй лиге Украины. Главный тренер команды – Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.