Футбольный клуб «Таврия» победил соперника в первом матче Второй лиги чемпионата Украины

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» 16 июля победил своего соперника в первом матче Второй лиги чемпионата Украины.
«Таврия» разгромила МФК «Николаев-2» со счетом 2:1.
Первый матч крымского клуба во Второй лиге украинского чемпионата прошел в Николаеве.
Накануне главный тренер «Таврии» Сергей Шевченко сообщил, что для участия в чемпионате заявили 20 игроков команды.
Возрожденный крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.
С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.
Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.
В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.
До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.
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