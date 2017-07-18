В Севастополе среди вывозимого металлолома обнаружили шесть взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю севастопольской таможни.

«Партия лома черных металлов, в которой находились опасные предметы, вывозилась в иностранное государство. После изъятия данных предметов, экспертами установлено, что предметы являются боеприпасами, которые могли сдетонировать в любой момент и причинить вред жизни и здоровью людей», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «по факту контрабанды боеприпасов возбуждено уголовное дело».

В Севастополе все чаще находят боеприпасы времен Второй мировой войны.

23 июня при обследовании территории на 30-ой береговой батареи пиротехники обезвредили немецкую авиационную бомбу «SC-250». ​

6 июня в 320 метрах от берега на входе в бухту Севастополя обнаружили магнито-акустическую мину весом около 1000 килограмм.

В российском МЧС по Севастополю сообщают, что с начала 2017 года в городе обезвредили 25 взрывоопасных предметов.