Киркоров во время гастрольного тура в Крыму успел посетить сафари-парк «Тайган»

Российский певец Филипп Киркоров 17 июля приехал в аннексированный Крым, чтобы дать концерты в рамках своего гастрольного тура «Я». Вместе со своими детьми, сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, перед выступлением в Феодосии артист успел совершить полет на вертолете из отеля в сафари-парк «Тайган».

Видео и фото своей поездки певец разместил на страницах в социальных сетях.

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​Согласно афише на сайте исполнителя он планирует дать концерты в четырех города аннексированного полуострова: в Феодосии, Алуште, Евпатории и Ялте.

Филипп Киркоров находится в списках украинского сайта «Миротворец», как «лицо, которое сознательно нарушило государственную границу Украины».

В 2016 году российский певец Филипп Киркоров также посещал парк львов «Тайган» в Крыму. К приезду исполнителя в парк привезли плакаты с его автографами и фотографией с белыми львятами из «Тайгана», которые участвовали в шоу Киркорова в Ялте «Я».

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.