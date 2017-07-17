Навальный объяснил новые требования службы исполнения наказаний нежеланием допустить его к выборам

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявляет, что требование Федеральной службы исполнения наказаний о продлении ему испытательного срока связано с его намерением участвовать в выборах президента России в 2018 году.

«Добавят еще год, в течение которого я не смогу баллотироваться», – заявил оппозиционер в своем блоге.

17 июля стало известно, что ФСИН потребовала продлить испытательный срок Навальному за его участия в антикоррупционной акции в Москве 12 июня.

Ранее ведомство дважды просило суд заменить российском оппозиционеру условный срок на реальный, однако эти обращения были отклонены.