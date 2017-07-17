Великобритания начала переговоры с ЕС о своем выходе

Великобритания и Европейский союз начали первый круг официальных переговоров о выходе Лондона из ЕС и пообещали «взяться за работу», чтобы добиться успеха.

Четырехдневные переговоры в Брюсселе ведут британский министр по делам выхода из ЕС Дэвид Дейвис и специальный представитель Евросоюза в этом деле Мишель Барнье.

Они выразили надежду, что на переговорах будет достигнут прогресс и стороны смогут определить и сформулировать общие позиции, чтобы усиливать их, и разногласия, чтобы дальше договариваться об их преодолении.

Оба уже встречались в прошлом месяце, но тогда их встреча была неформальной.

В соответствии с нормами Европейского союза, Великобритания должна завершить свой выход не позже, чем 30 марта 2019 года, независимо от того, будет ли достигнута об этом договоренность, которая удовлетворит обе стороны, или нет.

Среди важных вопросов для обсуждения – права британских граждан в странах ЕС и граждан стран ЕС в Британии после ее выход, а также финансовые обязательства Лондона перед Евросоюзом.

В частности, в Великобритании проживает около 3 миллионов граждан других стран ЕС, а около 1,5 миллиона британских граждан – в остальных странах Евросоюза. Пока Лондон еще находится в составе ЕС, всех их касается право свободного передвижения по всей территории объединения: свободного поселения и трудоустройства в любой стране Евросоюза.

Кроме того, согласно сообщениям, Брюссель требует от Лондона дальше покрывать бюджетные расходы Евросоюза к моменту выхода, Великобритания же называет заявленные в ЕС суммы чрезмерными.

Следующий круг переговоров Дейвиса и Барнье запланирован на конец августа.

За выход Великобритании из Европейского союза высказалась незначительное большинство участников референдума в 2016 году.