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Новости

В Сербии активисты протестовали против домашнего насилия

Акция протеста, Белград, 17 июля 2017 год

В столице Сербии Белграде десятки активистов собрались на акцию протеста против домашнего насилия.

Протест произошел после очередных двух таких случаев, произошедших в течение последних двух недель, в результате которых две женщины и ребенок погибли от рук бывших мужей.

Протестующие под зданием Министерства социальной защиты требовали немедленной отставки чиновников, ответственных за рассмотрение жалоб на домашнее насилие.

Похожие протесты прошли в еще нескольких городах Сербии.

По официальным данным, только с начала этого года в результате домашнего насилия в Сербии погибли не менее 19 женщин и двое детей.

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