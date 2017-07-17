Активисты отрицают обвинения в попытке захвата, находящегося в Херсоне, представительства президента в Крыму

Активисты, которые организовали пикет под зданием представительства президента Украины в Крыму, находящееся в Херсоне, отрицают обвинения в попытках захватить помещение. Об этом Крым.Реалии заявил глава «Общественного совета по вопросам Крыма» Изет Гданов

«Представитель президента дала вашему изданию комментарий, что здание захвачено. Информацию, которая давала Попович, – клевета», – сказал Изет Гланов.

Как помощник народного депутат Украины, он подал запрос в Главное управление Нацполиции Херсонской области и получил ответ, где значится: нарушений общественного порядка и захвата здания ППУ в АРК не зафиксировано.

В связи с тем глава общественного совета обратился к правоохранительным органам с заявлением по поводу привлечения главы представительства к ответственности «за клевету».

«Прошу привлечь к ответственности постоянного представителя президента Украины в АРК Наталью Попович за дезинформацию в СМИ и за клевету на граждан Украины, активистов, которые находятся возле здания представительства и хотят реализовать свое конституционное право на обращение в госструктуру по вопросам Крыма. В рабочее время и в часы приема. Чтобы она в следующий раз не распространяла неправдивую информацию, не дезинформировала органы государственной власти, правоохранительные органы и общественность», – отметил Гданов.

Как сообщалось, постоянный представитель президента Украины в Крыму Наталья Попович заявила о попытках захватить помещения представительства со стороны «агрессивно настроенных митингующих». По информации постпреда, было подано соответствующее заявление в прокуратуру Херсонской области.

В Нацполиции информировали, что получали заявления и от активистов, и от представительства. О якобы свершившейся попытке захвата заявлений не поступало.

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание. Участники акции утверждают, что граждане, в том числе непосредственно крымчане, не могут попасть в здание представительства, на прием к его главе. Активисты заявили, что пытались войти в здание 13 июля, но так как им не открыли двери, те организовали приемную граждан в фойе здания. 14 июля участники акции рассказывали о том, что помощнику народного депутата Украины также не удалось попасть в здание ППУ в АРК.

В главном управлении Нацполиции в Херсонской области в комментарии Крым.Реалии проинформировали, что с заявлениями к правоохранителям обратились и участники пикета, и сотрудники представительства.