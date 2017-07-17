В день рождения похищенного Ибрагимова крымскотатарские активисты навестили его родителей

Крымскотатарские активисты 17 июля посетили родителей похищенного в 2016 году члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. В понедельник ему исполнилось 32 года. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Поддержать Умера Ибрагимова и Лилю Алиеву, у которых дни рождения в один день с Эрвином, пришел один из лидеров крымских татар Ильми Умеров, а также активист Нариман Джелял, отец Ахтема Чийгоза, Зейтулла Чийгоз, Сафинар Джемилева, жена Мустафы Джемилева, один из старейших активистов крымскотатарского национального движения Зодие Салиева и друзья семьи.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

По данным российской прокуратуры, с 2014 года возбуждено более 200 уголовных дел о пропажах людей в Крыму. Из них, по словам экс-прокурора Натальи Поклонской, 26 случаев пропаж крымских татар. Правозащитники насчитывают несколько десятков случаев похищений и пропаж людей, которые можно назвать политически-мотивированными.

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.