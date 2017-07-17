17 июля в родительский дом крымчанина Эрвина Ибрагимова в Бахчисарае пришли друзья семьи и крымскотатарские активисты, чтобы отметить его день рождения.



Среди тех, кто пришел поддержать и поздравить Умера Ибрагимова и Лилю Алиеву – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, активист Нариман Джелялов, отец Ахтема Чийгоза Зейтулла, жена лидера крымских татар Мустафы Джемилева Сафинар и друзья семьи.



Эрвину Ибрагимову исполнилось 32 года.



Ибрагимов был похищен неизвестными 24 мая 2016 года у своего дома. Люди в форме сотрудников ДПС остановили его машину, вытащили крымского татарина и увезли. Происшествие было зафиксировано камерой наружного наблюдения ближайшего магазина. Поиски Ибрагимова результатов не дали. Следствие, по словам отца, фактически не ведется. Никакой информации о похищенном Эрвине Ибрагимове нет уже больше года.