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Фотогалереи

В Крыму отметили 32-й день рождения Эрвина Ибрагимова (фотогалерея)

17 июля в родительский дом крымчанина Эрвина Ибрагимова в Бахчисарае пришли друзья семьи и крымскотатарские активисты, чтобы отметить его день рождения.

Среди тех, кто пришел поддержать и поздравить Умера Ибрагимова и Лилю Алиеву – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, активист Нариман Джелялов, отец Ахтема Чийгоза Зейтулла, жена лидера крымских татар Мустафы Джемилева Сафинар и друзья семьи.

Эрвину Ибрагимову исполнилось 32 года.

Ибрагимов был похищен неизвестными 24 мая 2016 года у своего дома. Люди в форме сотрудников ДПС остановили его машину, вытащили крымского татарина и увезли. Происшествие было зафиксировано камерой наружного наблюдения ближайшего магазина. Поиски Ибрагимова результатов не дали. Следствие, по словам отца, фактически не ведется. Никакой информации о похищенном Эрвине Ибрагимове нет уже больше года.
Друзья семьи собрались за одним столом, чтобы отметить день рождения Эрвина Ибрагимова
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Друзья семьи собрались за одним столом, чтобы отметить день рождения Эрвина Ибрагимова

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Среди гостей зампред Меджлиса Ильми Умеров и его дочь Айше, активист Нариман Джелялов, отец Ахтема Чийгоза Зейтулла и жена Мустафы Джемилева Сафинар
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Среди гостей зампред Меджлиса Ильми Умеров и его дочь Айше, активист Нариман Джелялов, отец Ахтема Чийгоза Зейтулла и жена Мустафы Джемилева Сафинар

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Родители Эрвина Ибрагимова
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Родители Эрвина Ибрагимова

Праздничный торт для Ибрагимова
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Праздничный торт для Ибрагимова

Крымский активист Нариман Джелялов
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Крымский активист Нариман Джелялов

Зейтулла Чийгоз, отец Ахтема Чийгоза
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Зейтулла Чийгоз, отец Ахтема Чийгоза

Умер Ибрагимов, отец Эрвина
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Умер Ибрагимов, отец Эрвина

Лиля Алиева, мать Эрвина
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Лиля Алиева, мать Эрвина

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