Акция ко дню рождения крымского режиссера Олега Сенцова в Киеве, озеленение Симферополя, а также «инспекция» пляжей в Курортном и Рыбачьем. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 9 – 16 июля.