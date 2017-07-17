Акция ко дню рождения крымского режиссера Олега Сенцова в Киеве, озеленение Симферополя, а также «инспекция» пляжей в Курортном и Рыбачьем. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 9 – 16 июля.
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Курортный сезон в селе Рыбачье (Большая Алушта), 8 июля 2017 года
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Курортный сезон в селе Рыбачье (Большая Алушта), 8 июля 2017 года
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В Киеве провели акцию «Взгляд из российского плена». Родственники, семьи и друзья украинских политзаключенных в России, а также тех, кто находится в кремлевском плену на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, объединяют свои усилия в борьбе за близких, 13 июля 2017 года
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Акция в Киеве к 41-му дню рождения крымского режиссера Олега Сенцова, 13 июля 2017 года
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Лето в Курортном, 13 июля 2017 года
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Лето в Курортном, 13 июля 2017 года
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В Симферополе на реконструированной площади перед Центральным рынком высадили деревья и кусты, 11 июля 2017 года
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Спустя короткое время растения стали желтеть и засыхать, Симферополь, 11 июля 2017 года
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Разминирование крепости «Керчь», 10 июля 2017 года
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Курортный сезон в селе Рыбачье (Большая Алушта), 8 июля 2017 года
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