Село Рыбачье входит в Алуштинский регион и находится в 30 км от южнобережного города. Три года назад пляж в селе был переполнен туристами. Сейчас их значительно меньше. По словам корреспондента Крым.Реалии, судя по характерному акценту, большинство отдыхающих – россияне.



На въезде в Рыбачье отдыхающие разбили кемпинг с множеством палаток. А на местных пляжах продавцы прдлагают купить кукурузу, фрукты и прочий «перекус».