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Фотогалереи

Алуштинские пляжи: экватор туристического «несезона» (фотогалерея)

Село Рыбачье входит в Алуштинский регион и находится в 30 км от южнобережного города. Три года назад пляж в селе был переполнен туристами. Сейчас их значительно меньше. По словам корреспондента Крым.Реалии, судя по характерному акценту, большинство отдыхающих – россияне.

На въезде в Рыбачье отдыхающие разбили кемпинг с множеством палаток. А на местных пляжах продавцы прдлагают купить кукурузу, фрукты и прочий «перекус».
Большая Алушта растянулась вдоль Южного берега Крыма на несколько километров
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Большая Алушта растянулась вдоль Южного берега Крыма на несколько километров

В этот регион входит много маленьких поселков и сел. В том числе и Рыбачье
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В этот регион входит много маленьких поселков и сел. В том числе и Рыбачье

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Через село протекают реки Алачук и Андус. Они сливаются в пределах Рыбачьего и впадают в море в центре села
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Через село протекают реки Алачук и Андус. Они сливаются в пределах Рыбачьего и впадают в море в центре села

До аннексии Крыма Россией пляж в Рыбачьем был переполнен туристами
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До аннексии Крыма Россией пляж в Рыбачьем был переполнен туристами

Сегодня их стало гораздо меньше
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Сегодня их стало гораздо меньше

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Отдыхающие на пляже, в основном, россияне
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Отдыхающие на пляже, в основном, россияне

Они же активные покупатели кукурузы и фруктов у местных торговцев
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Они же активные покупатели кукурузы и фруктов у местных торговцев

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