Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Фотогалереи

Зелень на ветер: как Симферополь «украсили» сухостоем (фоторепортаж)

В начале июля на реконструированной площади перед Центральным рынком в Симферополе высадили деревья и кусты. Но спустя короткое время растения стали желтеть и засыхать.

Деньги на реконструкцию сквера выделил симферопольский миллионер Иосиф Файнгольд. Он сообщил журналистам местного издания «Наша газета», что пытался перенести работы по высаживанию растений, но российские власти города отказались. «Мы говорили властям, что летом не нужно делать озеленение, все понимали, что многие из саженцев могут погибнуть», – сказал Иосиф Файнгольд.

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя ситуацию пока не комментировали. Крым.Реалии предлагают вам посмотреть на «обновленный» сквер.
Отремонтированнную территорию перед Центральным рынком в Симферополе решили засадить кустами и деревьями в начале июля
1

Отремонтированнную территорию перед Центральным рынком в Симферополе решили засадить кустами и деревьями в начале июля

Но спустя неделю после высадки, растения засохли и пожелтели
2

Но спустя неделю после высадки, растения засохли и пожелтели

3
Рабочие уже высадили саженцы кедра, липы, платана и можжевельника
4

Рабочие уже высадили саженцы кедра, липы, платана и можжевельника

5
​Деньги на реконструкцию сквера выделил симферопольский миллионер Иосиф Файнгольд
6

​Деньги на реконструкцию сквера выделил симферопольский миллионер Иосиф Файнгольд

Местному крымскому изданию он сообщил, что пытался перенести работы по высаживанию растений, но российские власти города отказались
7

Местному крымскому изданию он сообщил, что пытался перенести работы по высаживанию растений, но российские власти города отказались

8
&laquo;Можжевельник уже и вовсе начал засыхать, я переживаю за его состояние. Нужен должный уход, ведь, например, под некоторые хвойные деревья ячмень подсевают, тогда почва становится рыхлая, и они хорошо растут, а еще необходимо делать подпитывание и удобрять растения. Мы говорили властям, что летом не нужно делать озеленение, все понимали, что многие из саженцев могут погибнуть&raquo;, &ndash; сказал Иосиф Файнгольд
9

«Можжевельник уже и вовсе начал засыхать, я переживаю за его состояние. Нужен должный уход, ведь, например, под некоторые хвойные деревья ячмень подсевают, тогда почва становится рыхлая, и они хорошо растут, а еще необходимо делать подпитывание и удобрять растения. Мы говорили властям, что летом не нужно делать озеленение, все понимали, что многие из саженцев могут погибнуть», – сказал Иосиф Файнгольд

10
Российские власти города ситуацию пока не комментировали
11

Российские власти города ситуацию пока не комментировали

12

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

Наверх
XS
SM
MD
LG