В начале июля на реконструированной площади перед Центральным рынком в Симферополе высадили деревья и кусты. Но спустя короткое время растения стали желтеть и засыхать.



Деньги на реконструкцию сквера выделил симферопольский миллионер Иосиф Файнгольд. Он сообщил журналистам местного издания «Наша газета», что пытался перенести работы по высаживанию растений, но российские власти города отказались. «Мы говорили властям, что летом не нужно делать озеленение, все понимали, что многие из саженцев могут погибнуть», – сказал Иосиф Файнгольд.



В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя ситуацию пока не комментировали. Крым.Реалии предлагают вам посмотреть на «обновленный» сквер.