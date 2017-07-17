В России Верховный суд подтвердил запрет «Свидетелей Иеговы»

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила апелляцию религиозной организации «Свидетели Иеговы», таким образом, решение суда о ликвидации организации и запрете ее деятельности в России вступило в силу.

Такое решение Верховный суд России принял 20 апреля по иску Министерства юстиции России. После этого участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения.

Правозащитники считают, что решение нарушающает права человека.

Как предполагают, теперь «Свидетели Иеговы» могут обратиться в Европейский суд по правам человека, но Россия не считает себя обязанной выполнять его решения.

К организации, которая насчитывает 170 тысяч верующих в России, власти страны давно относится с подозрением из-за ее негативной позицию относительно военной службы, выборов или вообще авторитета власти.

В России Конституция официально гарантирует свободу религии, но законодательство определяет четыре «традиционные религии» народов страны – православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а другие религиозные течения нередко подвергаются дискриминации.

В Джанкое 30 июня после судебного слушания по обвинению 67-летнего местного жителя Виталия Арсенюка в незаконной миссионерской деятельности, которое провел мировой судья Алхаз Тулпаров, Арсенюк скончался от обширного инфаркта.