В представительстве президента Украины в Крыму прекратили личный прием граждан

В представительстве президента Украины в АР Крым, которое находится в Херсоне, заявили о прекращении личного приема граждан. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте представительства.

«В связи с противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого «Общественного совета по вопросам Крыма» представительство временно прекращает личный прием исключительно из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников», – значится в сообщении.

Граждан, «которые действительно нуждаются в помощи» просят обращаться в представительство по электронной почте или по скайпу.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, среди участников акции в Херсоне возле здания ППУ в АРК с требованием отставки нынешней главы представительства встречается негативная реакция к такой инициативе государственной структуры.

Кроме того, глава общественного совета по вопросам Крыма Изет Гданов отметил, что граждане, которые хотели и не смогли попасть в здание ППУ в АРК, подали заявление в правоохранительные органы.

По мнению активистов, ограничение в допуске в представительство является нарушением конституционных прав граждан.

Ранее сообщалось, что активисты, которые организовали пикет под зданием представительства президента Украины в Крыму, находящееся в Херсоне, отрицают обвинения в попытках захватить помещение.

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание. Участники акции утверждают, что граждане, в том числе непосредственно крымчане, не могут попасть в здание представительства, на прием к его главе. Активисты заявили, что пытались войти в здание 13 июля, но так как им не открыли двери, те организовали приемную граждан в фойе здания. 14 июля участники акции рассказывали о том, что помощнику народного депутата Украины также не удалось попасть в здание ППУ в АРК.

В главном управлении Нацполиции в Херсонской области в комментарии Крым.Реалии проинформировали, что с заявлениями к правоохранителям обратились и участники пикета, и сотрудники представительства.