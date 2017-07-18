Во вторник, 18 июля, в Железнодорожном районном суде Симферополя состоится очередное заседание по делу крымского журналиста, автора Крым.Реалии Николая Семены.

На прошлом заседании защита заявила о допросе свидетелей со своей стороны, в том числе главного редактора Крым.Реалии Владимира Притулы.

Также на заседании 7 июля заслушали свидетелей – авторов экспертиз: сотрудницу управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Ольгу Иванову и директора переводческого бюро «Транс-интер» Вахтанга Караманяна.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.