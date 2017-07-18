Адвокат: партия Аксенова сфабриковла заявку на митинг 26 февраля

Адвокат одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза Николай Полозов утверждает, что возглавляемая в 2014 году нынешним подконтрольным Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым партия «Русское единство» сфабриковала заявку на проведение своего митинга 26 февраля. Об этом защитник Чиийгоза сообщил в соцсетях.

По данным Полозова, безосновательными являются утверждения обвинения, что заявка на пророссийский митинг в Симферополе была подана раньше заявки на митинг, организованный Меджлисом крымскотатарского народа.

«Обвинение начинает радостно собирать бумаги, мол Меджлис подал уведомление за 45 минут до начала мероприятия – в 9:15 26 февраля 2014 года, а заявка партии «Русское единство» датирована 25 февраля 2014 года. По логике обвинения, заявка партии более заблаговременная, чем заявка Меджлиса, а значит митинг Меджлиса несакнционированный», – пишет адвокат.

После детального изучения документов дела Николай Полозов утверждает, что заявку пророссийская партия подала уже после проведения митинга.

«При внимательном изучении листа дела 117 в томе 4… мало кто обратил внимание на маленький штамп внизу документа. Вся входящая документация в государственных органах Украины обязательно фиксировалась, каждому документу присваивался входящий номер и проставлялась дата поступления документа. Эти сведения вносились в специальный журнал, который заполнялся последовательно. Это исключало возможность регистрации входящих документов «задним числом». Так вот, заявка партии «Русское единство», согласно штампа Симферопольского горсовета, была зарегистрирована 28 февраля 2014 года! То есть спустя два дня после событий. Это полностью разрушает позицию обвинения в части проведения Меджлисом «несанкционированного» митинга», – отмечает адвокат.

В аннексированном Крыму 18 июля проходит очередное заседание по «делу Чийгоза». На нем должен состояться допрос подконтрольного Кремлю спикера крымского парламента Владимира Константинова.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.