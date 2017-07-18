В США осудили решение суда в России о запрете «Свидетелей Иеговы»

Комиссия США по международной религиозной свободе осудила решение Верховного суда России, который ранее подтвердил запрет религиозной организации «Свидетели Иеговы».

«Организация «Свидетели Иеговы» не является экстремистской группой и должна иметь право практиковать свою веру открыто, свободно и без правительственных репрессий», – заявил председатель комиссии Дэниел Марк.

В комиссии добавили, что решение российского суда «печально отражает то, как правительство продолжает приравнивать мирную практику религиозной свободы к экстремизму».

Ранее в этом году Комиссия по международной религиозной свободе, независимая, двухпартийная федеральная правительственная комиссия США, впервые рекомендовала признать Россию «страной особого беспокойства» из-за «систематических, постоянных и вопиющих нарушений свободы вероисповедания».

17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила апелляцию религиозной организации «Свидетели Иеговы» на предыдущее решение этого суда признать ее экстремистской. Таким образом, решение суда о ликвидации организации и запрете ее деятельности в России вступило в силу. Такое решение Верховный суд России принял 20 апреля по иску Министерства юстиции России. После этого участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения в России и аннексированном Крыму.

Правозащитники считают решение таким, которое нарушает права человека.

Как предполагают, теперь «Свидетели Иеговы» могут обратиться в Европейский суд по правам человека, но Россия не считает себя обязанной выполнять его решения.

К организации, которая заявляет, что насчитывает 170 тысяч прихожан в России, власти страны давно относятся с подозрением из-за ее негативной позиции относительно военной службы, выборов или вообще авторитета власти.

В России Конституция официально гарантирует свободу религии, но законодательство определяет четыре «традиционные религии» народов страны – православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а другие религиозные течения нередко подвергаются дискриминации.