В Керчи установят скамейку с логотипом Керченского моста. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Строители моста дарят Керчи символ, который уже установили на Таманском берегу – пятиметровую скамейку для наблюдения за стройкой века. Члены совета определили три наиболее удобных места для установки подарка: площадка около фонтана на Набережной, площадка на вершине Митридата, смотровая площадка на мысе Ай-Бурун», – отметили в пресс-службе.

В администрации добавили, что в первую очередь символику моста установят на горе Митридат.

19 мая на смотровой площадке Таманского полуострова в России депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев открыл скамейку с официальным логотипом Крымского моста.

Конструкция скамейки включает спинку в форме судоходной арки, длина лавки – около пяти метров, высота – один метр, вес – около 500 килограммов, скамейку установили на бетонное основание, сообщили в инфоцентре.

Инициаторы идеи обещали установить аналогичную скамейку на крымском берегу.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.