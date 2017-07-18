Глава подконтрольного Кремлю парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов назвал свой допрос по делу Чийгоза «КВНом». Об этом в перерыве заседания заявил российский адвокат Николай Полозов.

«В начале допроса Константинов еще держался, однако ближе к обеденному перерыву было видно, что он начал нервничать. Он назвал происходящий допрос «КВНом» и возмутился, что «от него требуют угадывать какие-то буквы». В целом, из ранее допрошенных свидетелей выступление Константинова похоже на выступление сенатора Ковитиди: эмоциональное, экспрессивное и в жесткой политической манере», – отметил Полозов.

Он добавил, что на допросе Константинов заявил, что 26 февраля 2014 года он Чийгоза не видел и ничего о его действиях сказать не может.

По информации адвоката, во время судебного заседания Константинов подтвердил, что назначение Аксенова на должность подконтрольного Кремлю главы Крыма было проведено с получением письменного разрешения экс-президента Украины Виктора Януковича, который в это время уже несколько дней отсутствовал в стране.

Накануне, 17 июля, Константинов не явился на заседание суда по «делу Чийгоза». До этого он также несколько раз не приходил на допрос.

Как сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов, допрос самого Чийгоза запланирован на следующую неделю. После него будет перерыв для подготовки к прениям сторон, которые состоятся, скорее всего, во вторую неделю августа.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.