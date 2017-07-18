На Керченской переправе сообщают о длинных автомобильных очередях из-за ветра

На Керченской паромной переправе из-за ветра появляются большие автомобильные очереди. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе оператора переправы – ООО «Морская дирекция».

Сообщается, что накануне, 17 июля, переправа работала в условиях штормового предупреждения. Из-за усиления ветра на линии между Краснодарским краем России и аннексированным Крымом работали пять паромов.

«Накопление легковых машин со стороны Краснодарского края (соседней России – КР) насчитывало более 1000 единиц, время ожидания погрузки на паромы было увеличено. Для пассажиров, следующих в Крым, ожидание составляло от 1 до 4 часов, в отдельные промежутки времени достигало 6 часов», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с вечера 17 июля до 19 июля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с.

17 июля на Керченской паромной переправе сообщили, что из-за ухудшения погодных условий возможно появление автомобильных очередей.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.