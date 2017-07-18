Госпогранслужба Украины: в отношении российской актрисы Гришаевой будем действовать по закону

В случае прибытия к украинской границе российской актрисы Нонны Гришаевой, Государственная пограничная служба Украины готова принимать решение о ее допуске «согласно действующему законодательству». Об этом Крым.Реалии рассказал спикер ведомства Олег Слободян.

«Мы видели информацию в СМИ, приняли ее во внимание, со своей стороны вопрос изучаем…На данный момент мы уже запретили въезд в Украину более чем девяти десяткам, в первую очередь, российским публичным людям и артистам. Информация, которую мы собираем самостоятельно, помогает нам принять правильное решение», – отметил Слободян.

Одесское отделение Всеукраинского объединения «Свобода» 15 июля направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой. В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию аннексированного Крыма с территории соседней России.

Нонна Гришаева также находится в базе лиц украинского сайта «Миротворец».

Госпогранслужба Украины с начала года выносит решения о запретах на посещение страны для тех российских артистов, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.