Новым генсеком ОБСЕ стал Томас Гремингер – заявление

Совет министров ОБСЕ после пятидневного рассмотрения объявил о решении утвердить в должности генерального секретаря организации швейцарского дипломата Томаса Гремингера. Соответствующее заявление 18 июля разместили на сайте организации.

«Мне приятно приветствовать Томаса Гремингера в качестве нового генерального секретаря ОБСЕ. Как постоянный представитель Швейцарии во время председательства его страны в ОБСЕ в период кризиса, он доказал свою преданность и компетентность как переговорщик и медиатор. Я убежден, что он использует эти качества во время работы своего офиса как генеральный секретарь», – отметил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Курц.

Также сообщается, что на должность директора бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ назначен Ингибьорг Сольрун Гисладоттир из Исландии, бывший генеральный секретарь организации Ламберто Заньер стал верховным комиссаром по делам национальных меньшинств, а французский политик Арлем Дезир – представителем по вопросам свободы СМИ.

С 1 июля Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осталась без генерального секретаря, поскольку участники не смогли определиться с кандидатурой преемника на этом посту Ламберто Заньера. Генеральний секретарь ОБСЕ является руководителем административного аппарата, возглавляет секретариат и действует как представитель председателя организации.