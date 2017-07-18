В Крыму анонсируют проведение фестиваля экстремальных видов спорта

На мысе Тарханкут с 19 июля по 6 августа планируется проведение фестиваля экстремальных видов спорта «EXTREME Крым 2017». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«На самом крупном спортивно-развлекательном фестивале Крымского полуострова, территория которого составляет более 27 тысяч квадратных метров, будут сконцентрированы спортивно-развлекательные локации всех самых популярных экстремальных видов спорта: водного (кайтсерфинг, виндсерфинг, подводная охота, дайвинг, SUP-серфинг, скимбординг, аквабайк, ховерборд, флайборд, парусные тримараны, каякинг), уличного (воркаут, фриран, паркур, трикинг, воздушная атлетика, силовой спорт, ролики, скейтбординг, BМХ в рампе, самокаты), танцевального (хип-хоп дэнс, брейкинг, хаус дэнс, поппинг, топ рок, кидс номинации), пляжного (футбол, теннис, волейбол, американский футбол, слеклайн)», – говорится в сообщении.

В крымском правительстве пообещали, что соревнования будут иметь статус международных и анонсируют приезд участников из Украины, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Великобритании, Франции и США.

В Севастополе 15-16 июля прошел фестиваль по экстремальным видам спорта X-fest. В рамках фестиваля в акватории Артиллерийской бухты состоялись выступления по флайбордингу (полеты на специальной доске, приводимой в движение силой потока воды), аквабайкфристайлу (водомоторный вид спорта) и квалификационный этап по вэйкборду (гонки на водных мотоциклах).