Аксенов подписал указ о назначении нового министра курортов и туризма Крыма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 18 июля подписал указ о назначении Вадима Волченко новым министром курортов и туризма Крыма. Документ опубликован на сайте российского правительства полуострова.

«Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность республики Крым – министра курортов и туризма республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в тексте документа.

Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного Крыма 7 июля отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова. Российский парламент Крыма также уволил министра курортов и туризма полуострова Сергея Стрельбицкого и назначил на эту должность Вадима Волченко, который до этого возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».

Смену российских вице-премьера и министра курортов и туризма полуострова накануне анонсировал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.