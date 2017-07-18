Представитель России заявил, что создание «Малороссии» не вписывается в минский процесс»

Представитель России в Трехсторонней контактной группе, которая проводит переговоры в Минске об урегулировании ситуации на оккупированной части украинского Донбасса, Борис Грызлов подтвердил, что заявления со стороны сепаратистов о «создании государства Малороссия» «не вписываются в минский процесс».

В беседе с журналистами в Москве Грызлов назвал эти заявления лишь «призывом к дискуссии» и отметил, что никаких правоустанавливающих последствий они не имеют.

«Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики», – сказал он, комментируя сделанное ранее в понедельник заявление главаря незаконной вооруженной сепаратистской группировки «ДНР» Александра Захарченко о «создании государства Малороссия» . В нее, по словам Захарченко, в настоящее время входят оккупированные территории Донбасса, а в будущем должна войти вся Украина, кроме Крыма, который сепаратисты признают «русским».

В ответ Франция и Германия, что вместе с Украиной и Россией, которые являются участниками «нормандского формата» переговоров об урегулировании ситуации на оккупированной части востока Украины, уже призвали Россию осудить заявление о «Малороссии».

Это заявление уже резко раскритиковали не только в Украине, но и в России, а кроме того, в самой группировке «ДНР» и в соседней сепаратистской группировке «ЛНР» на оккупированной части Луганщины, которая, по идее Захарченко, должна прекратить существование.