Налоговая в Крыму предупредила местных жителей о появлении телефонных мошенников

Российское управление налоговой службы по Крыму сообщило о новом виде мошенничества: налогоплательщикам поступают звонки от неизвестных лиц о задолженностях или штрафах и списываются все денежные средства с телефона при обратном звонке.

«Звонки в основном производились из трех регионов (судя по телефонным кодам) – Санкт-Петербург, Новосибирск и Республика Татарстан. При попытке перезвонить по данным номерам у абонентов производилось списание денежных средств. В целом только в межрайонную ИФНС №8 на данный момент обратилось более 20 граждан, в основном это жители Алушты», – говорится в сообщении пресс-службы налоговиков.

По данным ведомства, звонки от мошенников поступали в минувшие выходные также налогоплательщикам из Ялты и Бахчисарая.

В налоговой напомнили, что в практике органов отсутствует веерный обзвон налогоплательщиков. Все информирование осуществляется исключительно на официальном сайте, а также в операционных залах налоговых инспекций.

Ведомство призывает налогоплательщиков при поступлении звонков от неизвестных абонентов не производить ответных звонков, а за всеми разъяснениями обращаться в налоговые органы по месту жительства.