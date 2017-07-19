В Евпатории анонсируют проведение фольклорного казачьего фестиваля

В Евпатории 22 июля анонсируют проведение фольклорного фестиваля «Душа казака». По информации пресс-службы российского администрации города, мероприятие пройдет на центральной площади.

«В 11 часов на площади откроется выставка-ярмарка казачьих промыслов и ремесел, где будут представлены различные сувенирные изделия от мастеров декоративно-прикладного творчества. В 16 часов от пансионата «Орбита» начнется праздничное шествие всех участников фестиваля. Яркий парад пройдет по набережной имени Терешковой до фестивальной площади, где в 16-30 на сцене начнется праздничный концерт фольклорных казачьих коллективов», - рассказали в администрации.

Как проинформировали в пресс-службе, в 20:00 зрители смогут увидеть показательные выступления казаков с шашками.