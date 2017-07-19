В США определились с претендентом на пост посла в России

Администрация президента США Дональда Трампа 18 июля объявила имя нового посла в России. Это бывший губернатор штата Юта, республиканец Джон Гантсман.

Он был назначен еще в марте, но Белый дом медлил с отправкой его кандидатуры на официальное утверждение в Сенат, ожидая предварительного одобрения кандидатуры Кремлем.

Утверждение Гантсмана Кремлем и нового российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова Белым домом состоялось в понедельник, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

Гантсман был послом США в Сингапуре и Китае. Гантсман говорит на китайском, среди его семерых детей есть китаянка, которую он удочерил. Семья Гантсманов является владельцем крупного химического предприятия, имеющего коммерческие интересы в России.

Джон Гантсман был откровенным критиком Трампа во время избирательной кампании. Но издание Politico, которое первым сообщило о выборе Белого дома на должность посла в России, утверждает, что с тех пор Гантсман и Трамп значительно улучшили свое отношение друг к другу.

Назначение нового посла США в России происходит в то время, когда Конгресс и ФБР расследуют возможное влияние Москвы на президентские выборы 2016 года.

Сейчас послом США в России является Джон Теффт, который до середины 2013 года работал на аналогичной должности в Украине. Послом в Москве Теффт стал в августе 2014 года.