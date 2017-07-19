Белый дом: второе общение Трампа с Путиным в Гамбурге было «коротким разговором»

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин, кроме официальной двусторонней встречи, которая 7 июля продолжалась более двух часов, повели «короткий разговор» во время обеда для участников саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге. Это 18 июля подтвердил Белый дом.

Президент консалтинговой группы Eurasia Group Иан Бреммер, который первым сообщил о втором разговоре лидеров США и России, заявил, что Трамп ушел со своего места на обеде и провел около часа, разговаривая «скрыто и эмоционально» с Путиным, «коммуницируя только лишь через собственного переводчика Путина». Отсутствие американского переводчика удивило других лидеров на обеде, сказал Бреммер, который назвал это «нарушением протокола национальной безопасности».

Белый дом заявил, что Трамп использовал русского переводчика, поскольку его американский коллега на ужине не говорил по-русски.

Сам президент США написал в сети Twitter, что «сообщение фейковых новостей о секретном ужине с Путиным является «проявлением больного воображения».

Ранее 18 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп провел в Гамбурге вторую встречу с российским президентом Владимиром Путиным, о которой прессе не сообщалось.

Трамп находится под пристальным вниманием американских критиков из-за заявления о том, что его члены его кампании могли быть связаны с усилиями России по влиянию на выборы 2016 года. Трамп отрицает любые незаконные контакты с россиянами.