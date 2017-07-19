Куркчи: министерство предлагает Кабмину упростить въезд для правозащитников в Крым

Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц предлагает Кабинету министров Украины упростить въезд на оккупированные территории Украины для правозащитников по специальному разрешению. Инициативу намерены рассмотреть на заседании украинского правительства 19 июля. Об этом Крым.Реалии рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

«В постановлении будет идти речь о том, что правозащитные организации, правозащитники, адвокаты и люди, предоставляющие юридическую помощь, будут вносится в определенную базу, и в момент пересечения границы сотрудники миграционной или пограничной службы будут видеть, что у человека есть определенный статус и разрешение», – пояснил он. ​

Этот вопрос на заседании правительства представит министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Активисты и правозащитники не раз указывали на трудности с доступом на временно оккупированные территории Украины.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

В 2014 году в Уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.