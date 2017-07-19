Владелец парка «Тайган» опроверг сообщения крымских СМИ о визите Путина

Владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков опроверг информацию крымских СМИ о том, что президент России Владимир Путин планирует посетить парк в международный день тигра. Такие сообщения Зубков в комментарии Крым.Реалии назвал слухами.

«Думаю, что слухи о приезде Владимира Владимировича Путина в «Тайган» не более чем слухи. Если бы президент хотел посетить мой парк, он это уже давно бы сделал... Правда в том, что 29 июля мы действительно отмечаем Международный день тигра и рады любым гостям по этому поводу», – отметил бизнесмен.

Ранее ряд крымских СМИ распространили информацию о приезде в парк львов президента соседней России.

«Тайган» не редко посещают известные личности, так 17 июля в парке побывал российский певец Филипп Киркоров.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 50 тигров и 100 львов.

Международный день тигра отмечается ежегодно 29 июля во всем мире. Он был учрежден еще в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге, а его инициаторами выступили 13 государств.