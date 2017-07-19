В детских садах Алушты выявили более 50 кг просроченных продуктов

В Алуште в ходе проверки детских садов выявили более 50 кг продукции с истекшими сроками годности, а также более 200 кг круп без документов, подтверждающих их качество, безопасность и происхождение. Об этом сообщает служба по земельному и фитосанитарному надзору аннексированного Крыма.

«С целью подтверждения качества крупы, специалистами испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Республике Крым произведен отбор круп и проведены испытания порядка 190 кг продукции. В результате чего 59 кг не соответствуют требованиям стандартов», – говорится в сообщении.

По информации службы, обнаруженная некачественная и просроченная продукция подлежит утилизации или уничтожению без проведения экспертизы.

Накануне эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму Андрей Александров сообщал, что в столовые школ и детских садов аннексированного Крыма поставляют преимущественно некачественные молочные продукты. В первую очередь, из-за обязательной для таких поставок низкой цены на тендерах.

В январе 2017 года в отделе по надзору в области ветеринарии управления Россельхознадзора аннексированного Россией Крыма сообщили, что половина молочной и мясной продукции, которая реализуется на полуострове, фальсифицирована. В результате внезапной проверки продуктов питания в детских садах полуострова выяснилось, что состав 22% протестированной молочной продукции и 50% мяса не соответствует заявленному на этикетке.