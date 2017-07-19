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Фермеров на сельхозярмарки в Севастополе заманивают льготами на аренду торговых мест

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя ввели льготы для аренды торговых мест на сельскохозяйственной ярмарке на Северной стороне. Как сообщается на сайте нынешней администрации города, стоимость аренды для фермеров составляет 35 рублей в сутки (около 15 гривен), для иных категорий продавцов – от 65 до 170 рублей (28 – 74 гривны).

«Цены на аренду мест стимулируют приход на рынок представителей крестьянско-фермерских хозяйств и жителей, ведущих личные подсобные хозяйства», – отметил специалист отдела организации ярмарок предприятия «УК оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» Евгений Войчук.

По его словам, сельскохозяйственные ярмарки позволяют облегчить борьбу с несанкционированной торговлей.

В Севастополе с начала 2017 года зафиксирован рост цен на продукты питания. В мае месяце временный глава российского правительства Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал снизить цены на продукты питания и товары первой необходимости. По его словам, торговые места на ярмарках и рынках «необходимо предоставлять только тем сельхозпроизводителям, которые готовы устанавливать цены на 10-15% меньше существующих».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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