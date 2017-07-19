Кабмин Украины расширил возможности въезда в Крым иностранцам для оказания правовой помощи

Кабинет министров Украины разрешил выдачу специального разрешения на въезд в аннексированный Россией Крым иностранцам для оказания правовой помощи, решение было принято на заседании правительства в среду, 19 июля.

«Кабмин дополнил перечень случаев, когда иностранным гражданам как и лицам без гражданства выдается специальное разрешение на въезд в Крым, нормами о необходимости предоставления правовой защиты лицам, права, свободы и законные интересы которых были нарушены органами оккупационной власти, их должностными и служебными лицами», – говорится в сообщении «Интерфакс-Украина».

При этом выдача таких разрешений происходит по представлению и согласованию с министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которое информирует министерство иностранных дел.

Такая же процедура применяется при выдаче спецразрешения на поездку в Крым иностранцам в составе независимых правозащитных миссий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи в комментарии Крым.Реалии сообщил, что министерство предлагает Кабмину упростить въезд на оккупированные территории Украины для правозащитников по специальному разрешению.

Активисты и правозащитники не раз указывали на трудности с доступом на временно оккупированные территории Украины.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

В 2014 году в Уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.