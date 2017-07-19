Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности на Западе Крыма

Крымское управление МЧС России предупреждает о высокой пожарной опасности в западных районах полуострова на 20, 21 и 22 июля.

Спасатели напоминают, что в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки. Кроме этого, нельзя использовать пиротехнические изделия, а также оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал. Также запрещено выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

В Крыму МЧС ежедневно фиксирует более 50 возгораний сухой растительности.

В начале августа удар молнии в дерево стал причиной пожара в лесу на горе Курт-Кая под Севастополем.